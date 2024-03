Giovane denuncia il padre: "Segni su fronte e labbro"

di Laura Valdesi

SIENA

"Stava troppo al telefonino", dice la madre del giovane che ha denunciato il padre per maltrattamenti e lesioni. "Hanno litigato per problemi legati al cellulare. Voleva che alle 23 venisse messo sul tavolo, basta guardarlo. Invece scoprì che ce l’aveva anche dopo", ricostruisce la donna. Davanti a lei il marito, sotto processo per maltrattamenti e lesioni nei confronti del figlio, ora poco più che ventenne. C’era anche il ragazzo in aula ad ascoltare la ricostruzione di uno dei momenti più difficili della sua vita quando, secondo quanto riferito al collegio Spina, aveva denunciato le botte e una situazione dolorosa in famiglia per via del comportamento del padre. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso, una sera di luglio 2022, la lite scoppiata per una banale bottiglia d’acqua. "Intervenimmo io e mia figlia per separarli", spiega ancora la madre. Che il presidente del collegio più volte sollecita a dire la verità. Anche quando non è esplicita su come il marito la trattava, prima di ’aprirsi’. E spiegare che nel 2019 gli aveva assestato calci e pugni, buttandola per terra. "Mi picchiò sul posto di lavoro, voleva i soldi per le sigarette", aggiunge. Emerge poi che lui si era scusato e lei aveva ritrato la querela, pur avendo subito un intervento maxillo facciale. La famiglia era seguita dall’assistente sociale che, sul banco dei testimoni, ha confermato i timori del ragazzo, la preoccupazione per il fratello a cui era molto legato e che adesso, dietro richiesta di quest’ultimo, è stato allontanato da casa. Anche il compagno di classe, l’amico del cuore che aveva tra l’altro ospitato il giovane a casa della sua famiglia per tre mesi, riferisce dei segnoi sulla fronte e sul labbro, quando andò a riprenderlo all’ospedale quel luglio 2022. Il padre lo picchiava, per cose futili, è emerso durante l’udienza nel corso della quale l’imputato, difeso dall’avvocato Andreina Leita, ha ascoltato i racconti. Come quello della docente che aveva molta stima del giovane, ora parte civile attraverso l’avvocato Monica Fara. "E’ capitato che mi spiegasse qualcosa delle sue condizioni. Più volte gli dissi che doveva denunciare le violenze", aggiunge l’insegnante. Il processo, con il pm Niccolò Ludovici (nella foto) a sostenere l’accusa, prosegue ad aprile.