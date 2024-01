Giostra Saracino. Pranzo per fare beneficenza

Tra solidarietà, tradizione e buon cibo con in prima fila la Giostra del Saracino di Sarteano, un punto di riferimento per il paese, sociale, culturale e storico. Domani, in piazza Bargagli, a Sarteano, torna la tradizionale benedizione degli animali in occasione delle celebrazioni per Sant’Antonio Abate, non mancherà la presenza dei cavalli e dei cavalieri delle cinque contrade, e di tutti quanti vorranno portare i loro cari animali domestici. A seguire, nella Sede della Giostra del Saracino, ci sarà un pranzo a base di piatti tipici, per un’ottima causa: raccogliere i fondi per contribuire all’acquisto di uno speciale casco refrigerante per aiutare chi deve fare la chemioterapia, per l’Ospedale di Nottola. Il ricavato del pranzo, infatti, sarà devoluto alle associazioni della Valdichiana Senese che al motto di "Insieme" si stanno occupando di questa importante iniziativa.