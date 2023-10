Giostra del Saracino. Elezioni nelle contrade

Un anno lungo e importante per la Giostra del Saracino di Sarteano che nel 2023 ha festeggiato i 90 anni delle contrade, motore della festa ma anche di tante iniziative. Senza dimenticare le trasferte di gruppo che hanno portato i colori di Sarteano fuori dal paese con l’ultima uscita proprio pochi giorni fa alla Festa del Marrone a Santa Fiora con la presenza delle contrade e del Gruppo sbandieratori e musici della Giostra. E adesso ci sono le festività natalizie che vedranno le contrade di nuovo protagoniste con i presepi. Intanto sono stati rinnovati i consigli e nominati i capitani che guideranno le contrade della Giostra del Saracino per il biennio 20242025. I primi alle urne sono stati i contradaioli della Santissima Trinità che hanno confermato capitano per il quinto biennio consecutivo Federico Pizzinelli, figura con una grande passione e impegno per la contrada e la Festa. Eleonora Roncolini è stata nominata vice capitano e Giacomo Crociani rappresentante di contrada al Comitato della Giostra. Per San Lorenzo c’è stato il ritorno di Maurizio Pippi nel ruolo di capitano. Ad affiancarlo la vice Valentina Garosi e Leonardo Favetti come rappresentante al Comitato. Sant’Andrea sarà invece guidata da Mattia Salvadori, Michele Cioncoloni è il vice capitano con Margherita Cipriani rappresentante di contrada. Capitano confermato per San Bartolomeo con Massimo Nocchi al timone affiancato dal vice Lori Mazzetti e dal rappresentante di contrada Claudio Millacci. L’ultimo capitano vittorioso, Federico Culicchi, diventa vicecapitano con Francesco Ciaccioni che quindi guiderà la contrada di San Martino: si tratta di un altro ritorno, Emma Cioncoloni sarà la rappresentante di contrada.

L.S.