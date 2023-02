Giostra del Saracino al voto Betti presidente, Piazzai vice

La Giostra del Saracino di Sarteano ha eletto, all’unanimità, il suo nuovo consiglio direttivo. Giancarlo Betti, già capitano di lungo corso della contrada di Sant’Andrea, sarà il presidente coadiuvato dal vice Massimo Piazzai, da Alessandro Rosati in vesti di economo, da Gianna Buraschi come cassiera e da Rosy Marzocchi come segretaria. La nuova squadra resterà in carica per il triennio 2023-2025.

"Ringrazio tutti per la fiducia – ha commentato il neo presidente Giancarlo Betti – lavoreremo più aperti che mai anche alla collaborazione con altre associazioni del paese, e cercando di coinvolgere di più i giovani anche con commissioni di lavoro esterne, in un percorso che sia anche formativo per porre le basi per un futuro sempre più solido. Ora iniziamo a lavorare guardando alla realizzazione degli eventi ‘canonici’, ovvero il Corteo dei Ceri, la Tratta dei Bossoli dell’11 agosto, la Provaccia del 14 agosto e la Giostra del Saracino del 15 agosto, che saranno contornati dalle classiche feste di contrada".

Intanto c’è già un primo appuntamento in calendario: la partecipazione al Capodanno dell’Annunciazione con il corteo storico che sarà di scena il 25 marzo ad Arezzo e che vedrà la rappresentanza della Giostra del Saracino di Sarteano tra le compagini in arrivo dalla provincia di Siena, dopo la bella e apprezzata partecipazione del 2022 a Firenze.

Luca Stefanucci