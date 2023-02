Il mondo della scuola in prima linea per non dimenticare. Grande adesione degli studenti del "Roncalli" di Poggibonsi alle iniziative per il "Giorno della Memoria". L’istituto d’istruzione superiore locale ha organizzato e aderito ad alcune iniziative di commemorazione per non dimenticare la tragedia della Shoah, lo sterminio del popolo ebraico e di tutti coloro (disabili, Rom e Sinti, omosessuali) che furono perseguitati dalle leggi razziali. Una tematica a cui viene posta grande attenzione da tutta la comunità scolastica. "E’ importante promuovere – spiega il preside, Gabriele Marini - una forte consapevolezza tra le ragazze e i ragazzi, nell’ottica di una effettiva educazione civica". Molte le iniziative, tra cui un incontro con il professor Riccardo Bardotti in collaborazione con Anpi. "La Memoria resta strumento fondamentale per la conoscenza dei fenomeni storici del passato", commenta la professoressa Laura Viti, referente del dipartimento di lettere. Fabrizio Calabrese