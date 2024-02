Giorno del ricordo in aula. Foibe, la lezione di Flores. Le regole sulla Fortezza

Prima la seduta dedicata al ‘Giorno del ricordo’, in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, poi quella ordinaria nella quale si parlerà di Fortezza e rifiuti, stadio e viabilità, mensa universitaria, assetto organizzativo del Comune e altro ancora. Questa mattina la parte dedicata al ‘Giorno del ricordo’, con l’intervento del professor Marcello Flores D’Arcais, docente di Storia comparata e Storia dei diritti umani all’Università di Siena (dove dirige anche il master europeo in Human rights and genocide studies) sul tema ‘La memoria e la storia: la nostra responsabilità verso il passato’. A seguire gli interventi dei consiglieri.

L’unico atto all’ordine del giorno, necessario per il varo del bando per l’affidamento dei bastioni della Fortezza, è la proposta di delibera per la variazione del regolamento ‘Disposizione di salvaguardia per le aree di particolare interesse del territorio comunale ai sensi della Legge regionale ‘codice del commercio’, che individua nella Fortezza un’area commerciale autonoma sganciata dal centro.

Poi le interrogazioni. La prima è quella della capogruppo Pd Giulia Mazzarelli sulla fruibilità dello stadio ‘Franchi’, per il quale si attendono ancora le decisioni del Consiglio di Stato. Poi le richieste di Franco Bossini del Movimento Civico Senese su alcuni problemi evidenziati dagli abitanti di via Piccolomini e Cassia Sud e Monica Casciaro, Siena sostenibile, sui reperti di San Casciano dei Bagni e la possibilità di una mostra a Siena.

Luca Micheli, Pd, chiede chiarimenti sui passaggi pedonali in via Antonio Vivaldi e il gruppo Pd attende una risposta sulla mensa universitaria Bandini, chiusa da anni e per la quale non si intravede uno sbocco per i lavori di riqualificazione. Ancora Michel interroga la giunta sulla progettazione del tratto di collegamento sulla Cassia Siena-svincolo Monteroni d’Arbia nord, con il collegamento per Monsindoli da Isola d’Arbia.

Gabriella Piccinni, Pd, ha presentato un’interrogazione sulle iniziative per l’80° della Liberazione compresa la dedica del Palio di Provenzano (che ci sarà, come ha scritto il sindaco Fabio all’Anpi) e una sul bilancio di genere del Comune; Mazzarelli, Pd, sul tema piscine, Massimo Castagninisui ‘requisiti minimi di sicurezza (altezza) dei muri cittadini’, Anna Ferretti, Progetto Siena, sull’avviso pubblico contro mafie e corruzioni, Alessandro Masi, Pd, su nuovo assetto organizzativo del Comune e progetto di ripavimentazione di viale Mazzini. Una sola mozione prevista, di Monica Casciaro, su decoro e raccolta rifiuti.