Giorni del miele a Montalcino. Protagonisti: studenti e produttori

"Ho accolto con piacere la proposta dei nostri insegnanti. Uno dei fini del percorso scolastico è proprio la valorizzazione del territorio e questo evento riunisce in un solo colpo produttori, consumatori e scuola". Il 27 e 28 settembre saranno per la prima volta in assoluto “Giorni del miele a Montalcino”, il laboratorio mercato con apicoltori e vivaisti. A spiegare il senso dell’iniziativa è Camilla B, 16 anni, di Torrenieri, studentessa della IIIA. In questi due giorni la splendida fortezza trecentesca ilcinese sarà, dalle 9 del mattino alle 19, luogo di didattica, degustazioni e molto altro. "La didattica è la chiave della manifestazione a partire da questa edizione – spiega il prof. Nicolò Patrone del prestigioso Istituto Agrario Ricasoli sempre con sede in Montalcino-S. Giovanni d’Asso – il nostro Istituto raccoglie il testimone della storica settimana del miele, ma questa volta non solo concentrando una grande attenzione alla didattica, ma coinvolgendo gli studenti". I prodotti dell’alveare, i corsi di analisi sensoriale e quelli tecnico-pratici saranno al centro di questo progetto rivoluzionario in cui gli studenti gestiranno con l’assistenza degli insegnanti un’aula a cielo aperto con tanto di arnia di vetro. "L’anno passato abbiamo fatto un corso. Un esperto dell’associazione regionale produttori apistici toscani ci ha spiegato tutti i metodi di degustazione (1° livello su 3), attraverso odori, sapori, fiori di provenienza del prodotto finale e tanto altro: mi ha fatto appassionare! – racconta Matteo S, 17 anni, studente della IIIA proveniente da Monteroni d’Arbia – Con questa iniziativa sono impaziente di mettere in campo tutto quello che ho imparato ponendo in mostra attività come le degustazioni, il tatto, il sapore, l’olfatto, la provenienza di filiera, lo stretto legame fra vivaismo e apicoltura…".

I ragazzi coinvolti nell’iniziativa saranno circa 70. "Ogni ragazzo avrà un incarico e sarà specializzato in qualcosa. In tutto saranno coinvolte 4 classi e gli studenti saranno organizzati in gruppi di lavoro, ma ci sarà anche chi si occuperà dell’Honey Bar. Il mercato-laboratorio sarà quindi condotto da loro ma saranno affiancati da esperti di Arpat e della Società Toscana di Orticoltura- conclude il docente Pasquale Albano – le attività dei ragazzi saranno varie e multicolori. Ci è stato chiesto di scendere in campo col patrocinio del Comune di Montalcino. Noi abbiamo risposto: Presente!".

RS