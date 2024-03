Giornate di Primavera. Visita a Cornocchia

Un angolo di Toscana meno conosciuto ma non meno affascinante. Dopo il successo del 2021 a Radicondoli, quest’anno la delegazione di Siena del Fondo Ambiente Italiano sceglie ancora il suggestivo territorio delle Colline Metallifere per l’edizione 2024 delle Giornate di Primavera. Sabato e domenica, dalle 10 alle 15, si potrà andare alla scoperta di Cornocchia, grazie al Comune di Radicondoli e al Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena. Sarà visitabile la riserva naturale statale che ospita, oltre a una notevole varietà di piante e animali, un allevamento di cavalli di Monterufoli, una razza tipica della zona, ormai poco diffusa. Un tuffo nella natura insieme ai carabinieri. Saranno loro, infatti, a raccontare ai visitatori le particolarità del luogo e del lavoro che svolgono per preservare diverse specie autoctone dall’estinzione. Il borgo di Cornocchia, dove ha sede il Nucleo Carabinieri Biodiversità di Falsini, risale al 1600-1700, ma la chiesa di Cornocchia, che si trovava sotto il borgo e che oramai è un rudere, è citata addirittura nel 1302 nelle decime della diocesi di Volterra. Si consiglia per la visita un abbigliamento idoneo. La strada di accesso è sconsigliata a macchine con fondo basso.