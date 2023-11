Giornata vittime della strada. La Polizia stradale fa lezione

Imparare e sperimentare una giusta condotta al volante. È l’obiettivo del progetto di educazione stradale andato in scena ieri mattina in piazza Matteotti, realizzato dalla Polizia Stradale e che ha visto protagonisti tanti liceali senesi. Una vera e propria palestra per sensibilizzare gli studenti sugli effetti di alcolici e stupefacenti alla guida, attraverso un mini percorso a piedi che li ha visti impegnati a evitare ostacoli indossando un paio di occhiali capaci di simulare le alterazioni alla vista e ai riflessi per gli abusi. Gli agenti della Polstrada hanno affiancato i ragazzi, guidandoli nel percorso e accompagnandoli verso una maggiore consapevolezza su ciò che si deve fare e ciò che è meglio evitare quando ci si mette al volante. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra Daniela Salvemini, dirigente della Polizia Stradale di Siena, e il provveditore Renata Mentasti, ha fatto da prologo alla ’Giornada mondiale del ricordo delle vittime della strada’, in programma domenica. La Giornata si celebra annualmente nella terza domenica di novembre per ricordare le troppe persone che ogni anno perdono la vita sulla strada. Un argomento particolarmente sensibile per i più giovani, troppo spesso protagonisti di simili tragedie. Proprio per questo motivo, la Polizia Stradale è fortemente impegnata in campagne di sensibilizzazione e consapevolezza che ogni anno vedono protagonisti cittadini, automobilisti e studenti. La mattinata si è conclusa con una lezione formativa sulle regole e i comportamenti necessari sulla strada all’interno delle sale della Camera di Commercio, alla presenza sia del dirigente Salvemini che del provveditore Mentasti.

Andrea Talanti