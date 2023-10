Giornata Salute Mentale. Oggi porte aperte nei Centri della provincia

’La salute mentale è un diritto universale’ è il tema della Giornata mondiale della salute mentale che si tiene oggi. L’Asl sud est apre le porte dei Centri di salute mentale di Grosseto, Siena e Arezzo, dove i professionisti saranno a disposizione dei cittadini, dalle 9 alle 13, per fornire informazioni, indicazioni sui servizi e consigli. A Siena l’appuntamento è presso il complesso San Niccolò; a Colle Val d’Elsa in via Gramsci e a Chianciano in via Vesuvio. Secondo l’Oms una persona su otto vive una condizione di disagio psichico con impatto negativo sulla salute fisica.