Giornata paralimpica toscana. Al PalaSclavo con 750 studenti

Quindici discipline, da guardare e da provare, insieme a tecnici qualificati. Per appassionarsi, magari, e diventare i campioni di domani. Ma, soprattutto, per dimostrare che "la disabilità è una caratteristica e non un limite". Il PalaSclavo, giovedì prossimo, ospiterà la Giornata paralimpica Toscana. Una mattinata nel segno dell’inclusività, dedicata ai giovani – presenti 750 ragazzi, dalla quarta elementare alle superiori – e le associazioni del terzo settore. "Vogliamo dimostrare alle persone con disabilità che possono praticare sport, – spiega Simone Marradi, delegato Cip Siena –, permettere alle società sportive, speriamo, di trovare nuovi atleti, far sì che i ragazzi delle scuole non vedano la disabilità come un limite, in modo che da adulti possano avere una visione più ampia di quella della nostra generazione". "Saranno presenti Massimo Porciani, presidente regionale e vicepresidente vicario nazionale Cip – aggiunge Marradi –, Tommaso Franchi, volto noto del Grande Fratello, come padrino e, tra gli atleti, Matteo Betti. E saranno premiati sportivi e tecnici del mondo paralimpico del territorio". Siena, che a maggio aveva ospitato i Campionati italiani di scherma, si pone sempre di più come capitale dello sport paralimpico. "Ci fa grande piacere – afferma l’assessore allo Sport, Lorenzo Lorè –, coinvolgendo le scuole, tanti ragazzi potranno capire quanto la disabilità sia una caratteristica che fa parte di noi. Tutto è stato organizzato insieme all’assessore alle politiche sociali, Micaela Papi".

Tra i principali attori dell’evento, All Inclusive, associazione che unisce atleti paralimpici e normodotati, in collaborazione con il Cip e con il Coni. "L’idea nasce nel 2021 in parallelo alla stesura del libro di Matteo Betti – racconta Giovanna Romano, del direttivo –, i cui proventi sono stati destinati all’acquisto di un pulmino per accompagnare i ragazzi a praticare sport, anche grazie al supporto del Rotary Montaperti". Tra i fondatori, l’ex campione di basket, Roberto Chiacig. "Dello sport ho fatto una carriera – le sue parole – e oggi penso che sia importante realizzare progetti che promuovano lo sport per tutti".

Angela Gorellini