Giornata nazionale dell’Università. L’ateneo svela i luoghi del sapere

La Crui, Conferenza dei rettori delle Università italiane, ha istituito la Giornata nazionale delle Università il 20 marzo, in coincidenza con la Giornata internazionale della felicità e all’interno della Settimana della Minerva, un periodo dedicato alla celebrazione del sapere e dell’istruzione. ’Università Svelate’ è il titolo della Giornata nazionale delle Università, cui partecipa naturalmente anche Unisi. Le iniziative, alla seconda edizione, quest’anno si tengono in collaborazione con l’Associazione nazionale dei comuni italiani e rappresentano un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica produce per la società che la sostiene.

La giornata di giovedì a Siena si aprirà alle 10.30 con l’incontro del rettore Roberto Di Pietra e del delegato all’orientamento, Federico Pulselli, con i dirigenti scolastici, nella sala Consiliare del Rettorato. Alle 12 nello studio del Rettore, la firma del Protocollo d’intesa tra l’Università e Comune di Siena, un accordo quadro sulla collaborazione tra i due enti. Nel primo pomeriggio, alle 15 nella Sala Consiliare del Rettorato, si terrà la riunione con i rappresentanti della Conferenza territoriale e dei sostenitori, per discutere e proporre iniziative di interesse comune. Oltre a rappresentanti degli enti locali sono stati invitati ordini professionali, associazioni, accademie e istituzioni, imprese ed enti che operano in settori rilevanti per i fini istituzionali.

Nella stessa giornata del 20 marzo il palazzo del Rettorato, creato dalla fusione dello storico palazzo Trecerchi con il Collegio dei Gesuiti, aprirà le porte del suo storico complesso monumentale alla cittadinanza. Visite guidate e gratuite del Rettorato sono in programma alle 17 e alle 18. Saranno svelati gli straordinari capolavori che si celano all’interno di un ambiente unico, modificato dal punto di vista architettonico varie volte, attraverso i suoi secoli di storia. È di poco meno di un secolo fa l’ultima grande ristrutturazione che portò alla costruzione dell’aula magna. Fra le tante trasformazioni progettuali, sarà possibile ammirare i molti capolavori che si trovano sui tre piani dell’edificio come affreschi, bassorilievi e lapidi. L’appuntamento per la visita è all’ingresso del cortile del palazzo.