Giornata mondiale dell’acqua Siena fra le città meno sprecone "Perdite della rete al minimo"

La giornata mondiale dell’acqua 2023 è stata l’occasione per portare alla luce dati confortanti per quanto riguarda gli sprechi e le perdite d’acqua nel senese. In particolare, osservando i dati raccolti da Arera e Acquedotto del Fiora, il Comune di Siena si colloca nella fascia migliore, sottolineando un’attività più che virtuosa, sia per quanto riguarda i valori delle perdite idriche giornaliere totali per i chilometri di rete d’acquedotto gestita, sia per quanto riguarda il rapporto tra volume delle perdite idriche totali ed il volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto.

Perdite lineari dunque basse, grazie alla dispersione di rete e alla tipicità degli acquedotti a bassa densità abitativa, ma che sottolineano la qualità costruttiva della rete e politiche di gestione efficaci, giustificando parzialmente gli alti costi in bolletta – recentemente è stato osservato come la spesa ad personam per l’acqua a Siena sia la più cara in Toscana e tra le più care in Italia. Due indicatori, inoltre, in calo continuo e frutto di campagne di distrettualizzazione, ricerca perdite, gestione pressioni e sostituzione dei contatori presente nel territorio comunale.

La media perdite è quindi tra le più basse d’italia: nel 2019 già spiccava il 24% territoriale contro il 41,2% nazionale, un dato ulteriormente migliorato nel 2021 con il 15% comunale a fronte del 40,7% nazionale. Risultati evidenziati anche dalla riduzione del volume idrico disperso, ovvero la differenza tra quanto immesso in rete e quanto effettivamente erogato alle utenze, denotando un efficientamento dell’impatto sull’utilizzo delle risorse idriche, sia sorgive (provenienti dalla dorsale del Vivo) che prelevate dal pozzo. Tutela della risorsa idrica, sostenibilità: parole d’ordine alle quali AdF risponde presente, e che hanno permesso a Siena di raggiungere negli anni una delle medie di perdite più basse dello Stivale.

Un risultato importante, soprattutto se comparato con la media toscana (41,6%) e con l’altro comune sotto la gestione di AdF, ovvero Grosseto (52,5%): un allarme, lanciato anche da Coldiretti, che potrebbe portare al rischio di un’altra estate di grande pressione e difficoltà di approvvigionamento idrico.

Andrea Talanti