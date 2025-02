Giornata internazionale per l’epilessia. Un punto di ascolto

Lunedì 10 febbraio si celebra la giornata internazionale per l’epilessia, malattia che colpisce oltre 70 milioni di persone in tutto il mondo e che ancora oggi è gravata da pregiudizi e stigma. La giornata ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza ed educare l’opinione pubblica sui veri aspetti che riguardano l’epilessia e sulla impellente necessità di migliori trattamenti, di una migliore assistenza e di come ottenerli, e non ultimo di maggiori investimenti nella ricerca. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese organizza per lunedì 10 febbraio dalle 14.30 alle 16.30 un punto di ascolto per fornire informazioni sull’epilessia a tutte le persone interessate. I professionisti del Centro epilessia della Neurologia, diretta dal professor Nicola De Stefano, saranno a disposizione di pazienti e cittadini negli ambulatori della Libera Professione al lotto 1, piano zero.