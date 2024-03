Giornata internazionale delle foreste, piantati alberi e arbusti

Per celebrare la ’Giornata internazionale delle foreste”, in calendario ogni 21 marzo, l’associazione Camminando a Quercegrossa ha piantato due alberi e una decina di arbusti in via di Petroio a Quercegrossa, nell’àmbito del progetto ’Ti regalo un albero’, nel giardino collocato tra la chiesa e la farmacia.

Quest’anno sono stati piantati un ciliegio, un pero e una decina di arbusti di rosmarino e cotonaster. Un’occasione per tradurre in concreto la celebrazione di una Giornata internazionale, abbellendo alcuni spazi pubblici grazie a piante e arbusti sistemati dall’associazione Camminando a Quercegrossa.