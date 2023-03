Giornata internazionale del riciclo Nuova vita per 95mila tonnellate di rifiuti

Il 18 marzo, oggi, si celebra la Giornata Mondiale del Riciclo. Il Global Recycling Day, nato nel 2018, è una ricorrenza che vuole celebrare l’importanza della corretta differenziazione dei rifiuti per lo sviluppo di un’economia circolare, che valorizzi le risorse e tuteli il futuro del nostro pianeta. Solo una raccolta differenziata di qualità apre la strada al riciclo e all’economia circolare. Nel 2022, nel territorio della Toscana Sud, grazie all’impegno dei cittadini, Sei Toscana ha avviato a riciclo quasi 95mila tonnellate di rifiuti in carta, vetro, plastica e metalli raccolti in maniera differenziata. Nello specifico, sono state avviate a riciclo poco meno di 48mila tonnellate di carta e cartone; 5.130 tonnellate di metalli (con un aumento di oltre 300 tonnellate rispetto al 2021); 15.150 tonnellate di plastica (più 3.150 tonnellate rispetto all’anno precedente); 26.700 tonnellate di vetro (di cui 12.900 provenienti dalle raccolte mono-vetro). Sono state inoltre avviate a compostaggio circa 65.000 tonnellate di organico. "Un impegno che cresce nel tempo - dice Sei Toscana –, grazie ai servizi sul territorio e alla sensibilità dei cittadini che ogni giorno separano correttamente i propri rifiuti".