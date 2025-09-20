Giornata Ginnico Ricreativa. Ecco l’edizione numero 43 negli impianti del Bernino

L’inclusione per i ragazzi con disabilità risiede a Poggibonsi. Merito di Anffas Alta Valdelsa e dell’Unione polisportiva poggibonsese, che ogni anno, senza pause, costruiscono interessanti percorsi di integrazione attraverso la pratica agonistica sui campi di gioco. La Giornata Ginnico Ricreativa, edizione numero 43, accoglie presso gli impianti del Bernino i componenti di numerose delegazioni da gran parte della Toscana, per cimentarsi nel lancio del vortex maschile e nel lancio del vortex femminile, nei 50 metri piani maschile e nei 50 metri piani femminili, nel tiro con l’arco. Oltre ad Anffas Alta Valdelsa hanno partecipato alle gare le Anffas di Prato, Lucca, Pisa, Livorno, il centro C’Incontriamo di Tavarnelle Val di Pesa, il Centro Anch’io e Il Mulino della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, per un totale di sessanta concorrenti davanti a un pubblico di studenti degli istituti comprensivi locali pronti al caloroso sostegno nei confronti dei protagonisti, dai bordi del rettangolo. La mattinata si è aperta con i saluti degli organizzatori e delle autorità presenti. È intervenuto il presidente di Anffas Toscana, Ettore Focardi. A dare il via all’iniziativa, Stefano Targi per l’Upp. Flavia Grazi, al vertice di Anffas Alta Valdelsa ha voluto rivolgere un pensiero di affetto a Giampiero Cenni e a Tiziano Faraoni, dirigenti del sodalizio del Bernino che sempre si sono spesi per la riuscita della Giornata. "Una manifestazione di cui la nostra comunità è orgogliosa - ha detto la sindaca Susanna Cenni – e che interpreta il significato vero dello sport, che è stare insieme in amicizia, divertirsi, muoversi, coltivare sentimenti positivi. Grandi valori di sportività e solidarietà. Ringrazio Anffas e Upp che organizzano questa manifestazione, frutto dell’impegno di tante persone". Quindi le premiazioni, quest’anno destinate anche a vincitori in discipline particolari: i sorridenti, i rumorosi, le tartarughe, i fulmini, i distanti, gli stilosi, gli instancabili. Poi il pranzo, grazie al team di volontari. La Giornata ginnico ricreativa vede la collaborazione del Comune, di Cesvot, della Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish). Anffas Alta Valdelsa, in virtù dei progetti a cura degli operatori, rappresenta da tempo un riferimento sicuro anche per l’ingresso al lavoro di giovani con disabilità.

Paolo Bartalini