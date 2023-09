Giornata Europea della Cultura Ebraica Eventi in Sinagoga

Domenica 10 settembre la Comunità Ebraica di Firenze e Siena aderisce alla Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla sua 24esima edizione che ha ricevuto quest’anno la Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Sinagoga di Siena sarà teatro di un ricco programma di eventi, organizzati con Opera Laboratori e il patrocinio del Comune. L’inizio è previsto alle 10.30 con i saluti di Brett Lalonde, vicepresidente della Comunità Ebraica di Firenze e Siena, e di Annie Sacerdoti, membro del board dell’European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culturale and Heritage (AEPJ) e vicepresidente della Fondazione Beni Culturali Ebraici in Italia. Alle 11 presentazione del volume “Italia Ebraica. Storie ritrovate. II. Scritti in onore di Daniela Di Castro z.l.” e, alle 12 incontro con la regista Tamar Tal Anati e la proiezione di ’God’s Mountain’.