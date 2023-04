Giornata di Mototerapia

Una giornata di soddisfazioni per gli organizzatori della manifestazione Mototerapia, che ha avuto per teatro il centro storico di Poggibonsi e in particolare piazza Enrico Berlinguer. La collaborazione tra i sodalizi motociclistici - Moto club Poggibonsi, Associazione motociclistica Alta Val d’Elsa, Vespa Club Valdelsa e Innovation Team - si è rivelata vincente anche grazie all’impegno dell’Associazione Viamaestra e di Anffas Alta Valdelsa con il patrocinio del Comune di Poggibonsi. Massiccia partecipazione di adulti, ragazzi e bimbi: mai un attimo di pausa sul circuito allestito per l’occasione. Le emozioni hanno accompagnato il borbottio dei motori - dicono gli organizzatori - e a pranzo una tavolata ha accolto gli ospiti con i prodotti di Terra di Siena, Pan’E’ e Montemorli. Tale e tanta è stata la gioia dei presenti da rendere ovvio l’augurio di replicare l’evento per il 2024. I piloti del Campionato Italiano Motocross Epoca erano impegnati sul circuito di Partanna (Tp), Mauro Romano torna da leader nella categoria B1 ampliando il vantaggio sul secondo. Patrick Mezzedimi con un secondo nell’assoluta di classe si avvicina alla vetta della D3. Aldo Mezzedimi ottiene un terzo posto nell’assoluta di classe per restare sul podio della categoria C.

Paolo Bartalini