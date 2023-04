Giornata della ristorazione Il pane re nei locali senesi

Ci sono i super classici: ribollita e pappa al pomodoro, secondo la tradizione o reinterpretati. Ma anche piatti che nascono per ottimizzare gli sprechi e riutilizzare il pane, come la zuppetta di pesce con crostini o la tartare di gamberi con crumble di pane. E ancora, piatti fatti come la tradizione comanda, come il cacciucco, o di una tradizione rielaborata come la zuppa di ceci della Valdichiana con il pane Verna.

Sono solo alcune delle proposte a base di pane nei menù dei ristoranti di Siena e provincia che aderiscono alla “Giornata della ristorazione”, promossa da Fipe Confcommercio.

Il pane è un ingrediente cardine della cucina toscana e senese. E principale leitmotiv della festa della ristorazione, l’interprete, metaforico e reale, che connette trasversalmente tutte le iniziative volte a celebrare il valore dell’ospitalità.

La presentazione della “Giornata della ristorazione” senese si è svolta da Bobbe e Davide, all’Osteria il Vinaio, in via Camollia. C’erano Aldo Liguoro del ristorante Gusto Secondo Me di Barberino val d’Elsa, a confine con Poggibonsi, Mirella Stiaccini dell’ Antica Trattoria La Torre a Castellina in Chianti, Roberta Ancillotti del Ristorante Alcide di Poggibonsi, Bobbe e Davide dell’Osteria il Vinaio.

"Abbiamo dato una dimostrazione – ha spiegato Luisella Bartali, responsabile turismo Confcommercio Siena – di ciò che le persone potranno assaggiare in questa festa. La ristorazione è ospitalità, è tradizione, è dedizione, è attenzione, è cura, cultura, ascolto. La ristorazione è festa, è calore, anche".