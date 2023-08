Giornata della Gioventù Ventitrè ragazzi colligiani in Portogallo dal Papa

Partiti da Colle per incontrare Papa Francesco a Lisbona, per la Giornata Mondiale della Gioventù. Ben 23 giovani colligiani dell’Unità Pastorale delle Parrocchie di Colle Alta sono appena ritornati dalla bellissima esperienza guidati da una sventolante bandiera bianco-rossa con scritto ‘Colle di Val d’Elsa’ ed il loro parroco Don Giuseppe Acampa. Un’avventura fatta di fatica, preghiera, amicizia, speranze e sogni, in una Lisbona sulla quale batteva – anche durante la veglia e la messa – un vento forte e caldo. Un vento che arriva dall’Oceano e costringe ad aggrapparsi alla bellezza di un’esperienza come la Gmg, che colpisce l’anima, il cuore e la mente. "Sette anni dopo, Colle di nuovo alla Gmg – afferma Simone Castaldo, un educatore delle parrocchie di Colle Alta – Sono certamente cambiate tante cose, sono cambiati alcuni interpreti di questo viaggio straordinario, ma la sostanza è una: Colle è stata a Lisbona ed è riuscita a viverla a pieno. Un’esperienza che lascia un segno indelebile nel cuore, sperimentazione pura d’amore. È stato un viaggio incredibile: nei momenti belli, nelle risate, nella fatica, nella stanchezza, nelle decine di chilometri sulle gambe, nelle parole d’affetto di sconosciuti, nelle lacrime trattenute a stento davanti allo spettacolo di tanta gente riunita per un unico motivo. Dico ‘grazie’ a tutti quelli con cui ho condiviso tutto ciò, con la speranza di aver piantato dentro ognuno un seme della gioia di essere cristiani. Colle è stata a Lisbona. Eccome se c’è stata". La Gmg di fatto è l’unico evento mondiale che vede milioni di giovani di tutto il mondo incontrarsi per condividere la propria Fede e per fare un’esperienza di comunità. Un viaggio percorso anche da Colle e che ha colpito molti giovani colligiani. "Per me, la Gmg, come suggerisce una canzone alla quale sono particolarmente affezionata è un’esperienza ‘dove ogni mattino è una pagina bianca di un nuovo destino, di un nuovo cammino’ – afferma Giulia Gobbini, una catechista delle Parrocchie di Colle Alta – Gli appuntamenti sono stati intensi: l’incontro con Papa Francesco, l’intensissima via Crucis, che ha tratteggiato le fragilità dell’esistenza dei giovani del nostro tempo. La veglia ha visto milioni di giovani ed infine la Messa. È stata un’esperienza unica e bellissima".

Lodovico Andreucci