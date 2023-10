Giornata del Trekking urbano. Viaggio alla scoperta di curiosità e antiche storie

Oggi è la XX Giornata Nazionale del Trekking Urbano, manifestazione nata nel 2004 grazie all’iniziativa del Comune di Siena, con l’Associazione nazionale guide turistiche, per riscoprire a passo lento città e borghi della penisola. Come in altri 100 Comuni ci si metterà in cammino alla scoperta di curiosità e storie cittadine: a Siena la proposta è all’insegna del tema ‘Ricicli, riusi e rispetto dell’ambiente. La sostenibilità a Siena nella storia’: il percorso porterà a scoprire come i senesi riuscivano a essere sostenibili già nell’antichità, partendo dal riutilizzo dell’acqua e dal riciclo dei rifiuti e dei materiali in genere. L’itinerario toccherà spazi solitamente non accessibili al pubblico e luoghi simbolo della città, a partire piazza del Campo, passando per il Duomo e il Santa Maria della Scala, fino a Fontebranda, la più celebre tra le fonti d’acqua cittadine e alla valle di Follonica. Saranno raccontate storie legate alle missioni di accoglienza e aiuto per bambini abbandonati e pellegrini, o alle funzioni degli orti urbani lasciati all’interno della cinta muraria per garantire un approvvigionamento di beni di prima necessità. Non mancheranno, infine, incontri con personaggi del passato, che narreranno alcune di queste storie, come il pellegriniere dell’ospedale, la moglie di un tintore di Fontebranda o una donna di un’importante famiglia senese del Duecento. Ma anche a Poggibonsi si va a spasso nel tempo tra la ricostruzione di un villaggio del IX-X secolo, la Fonte delle Fate, la Basilica di San Lucchese, Fortezza Medicea e il Cassero. Fra gli itinerari toscani anche Asciano, San Gimignano e Castellina in Chianti