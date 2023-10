Giornata del Risparmio. Le speranze degli italiani

Oggi si celebra la 99ª Giornata Mondiale del Risparmio, organizzata da Acri, l’Associazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio. Sul tema ’Scelte consapevoli, educazione, responsabilità: la sfida del risparmio per le nuove generazioni’, interverranno il Presidente di Acri Francesco Profumo, il Presidente di Abi Antonio Patuelli, il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. In platea anche i vertici di Fondazione Mps, Carlo Rossi e Marco Forte. Acri presenta l’indagine, in collaborazione con Ipsos, che fotografa il modo in cui gli italiani gestiscono il risparmio, alla luce del contesto politico-economico dell’Italia e della propria condizione socio-economica. Nel 2023 ritorna un cauto ottimismo, una situazione percepita come meno difficile, che permette di vivere con maggiore serenità.