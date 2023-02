Giornata del farmaco A Siena raccolte 5.020 confezioni

Durante la 23esima ’Giornata di raccolta del farmaco’ promossa dal Banco Farmaceutico a inizio febbraio, sono state donate 598mila confezioni di medicinali (per 4,9 milioni di euro). Aiuteranno almeno 400mila persone in condizione di povertà sanitaria di cui si prendono cura 1.892 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. All’iniziativa hanno aderito 5.635 farmacie (752 in più delle 4.883 della scorsa edizione) in 2.197 comuni. Sono stati coinvolti più di 22mila volontari e oltre 18mila farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato oltre 840.000 euro.

A Siena e provincia hanno aderito 38 farmacie e sono state raccolte 5.020 confezioni (pari a un valore di 41.526,91 euro) che aiuteranno 1.701 ospiti di realtà assistenziali.