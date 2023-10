Giornata del dono. La Cappella di Piazza illuminata di rosso

2La Cappella di Piazza del Campo il 28 novembre si illuminerà di rosso. La giunta comunale ha deciso di aderire al ’Giving Tuesday’, la Giornata mondiale del dono, che si celebra l’ultimo martedì di novembre. L’iniziativa, nata nel 2012 a New York, in risposta alla giornata dedicata al black friday, per sensibilizzare e incoraggiare le persone alla generosità e a donare per costruire un mondo più solidale, in Italia è promossa da Aifr Fondazione Filantropica.