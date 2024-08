Giornata degli Etruschi. Laboratori per i piccoli Il Comune di Sinalunga, in collaborazione con il Gruppo Archeologico Sinalunghese, propone un laboratorio didattico per bambini sulla storia etrusca. Finanziato dalla Regione Toscana, l'iniziativa mira a valorizzare il territorio e coinvolgere i giovani nella scoperta delle radici storiche.