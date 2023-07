Giorgi e il triangolo dei successi "Era iniziato con la vittoria 2015 seguito nel 2019 sempre con Tittia"

di Laura Valdesi

SIENA

Capitano Alessandro Giorgi, seconda vittoria per lei dopo quella del 2019. Sembrava impossibile che Tittia potesse ripetersi dopo l’Assunta 2022 invece ce l’ha fatta.

"Siamo felicissimi. Era un Palio difficile come tutti i Palii".

Dove l’ha vinta Tittia questa Carriera?

"Lo devo ancora rivedere tutto (è appena arrivato nel rione, ndr), anche quello che è successo subito dopo. Mi hanno detto che è successo anche qualcosa da rivedere. Ma adesso è il momento di festeggiare".

Alla mossa è stato lucidissimo il fantino.

"I problemi di Violenta li conoscono un po’ tutti, ha corso in diverse Contrade e tra l’altro c’è stato un Palio proprio con Remorex che eravamo accanto a Violenta. Ha bisogno di spazio, quindi non è da adesso che, soprattutto se è insieme a due Contrade, un po’ di spazio e un po’ laterale tende a mettersi. A quanto ricordo in tutti i Palii. Giovanni ha cercato di fare il possibile per partire bene".

Come sono stati vissuti 4 giorni da favoriti?

"Impossibile negare che era un’accoppiata fra le migliori.Un Palio difficile".

Decima vittoria per Tittia, la quinta consecutiva. Che fantino è?

"Prima di tutto che uomo è. Ritengo che sia veramente importante la gestione dei quattro giorni e del Palio: meravigliosa".

Anche in pista traiettorie perfette.

"Però ci sono vari fantini che hanno fatto un grande Palio con un lotto di cavalli interessanti, anche fra i nuovi. C’erano accoppiate importanti".

Paura di una rimonta della Torre?

"Sì della Torre ma un po’ di tutte le Contrade che avevano potenzialità".

Palio dedicato a chi?

"Alla Selva, si è dimostrata in questi giorni un popolo eccezionale".

Ha detto durante la cena della prova generale che volevo finire una triangolazione.

"Era iniziata nel 2015, proseguita nel 2019 e ora il 2023. Tutti e tre i Palii vinti con Giovanni".

I contradaioli contano fino a 18, tanti i successi nel dopoguerra. La Selva è diventata maggiorenne?

"Ci sono fasi diverse nella vita, c’è stato un periodo molto indietro in cui non vincevamo quasi mai, invece adesso è una fase felice. Speriamo che continui".

Il mossiere promosso?

"Ambrosione si trova a gestire mosse più semplici o più difficili ma il fatto che sia stato richiamato anche da capitani diversi è significativo. Per me è un grandissimo mossiere, credo che i colleghi la pensino così".