Giordano: "Nuova sede per il 118"

Supporto per le esigenze strutturali e per tutte le altre necessità, anche attraverso la prossima creazione del Tavolo permanente sulla sanità: l’assessore comunale alla sanità Giuseppe Giordano ha fatto visita ieri alla Centrale operativa del 118, al Ruffolo, accolto dal direttore sanitario della Asl Simona Dei e dal direttore della centrale Giuseppe Panzardi. L’assessore ha ribadito il ruolo centrale della struttura per Siena ed il necessario mantenimento nel capoluogo. "Il Comune – annuncia – è a disposizione per un dialogo con le istituzioni territoriali per reperire un immobile adeguato alle vecchie e alle rinnovate esigenze. Ci sono diversi spazi non utilizzati in città che potrebbero essere individuati, anche per fare in modo che la nuova centrale possa diventare una struttura multifunzionale. Le attuali ed evidenti criticità infrastrutturali pongono la necessità di individuare una nuova sede che in futuro possa essere polo logistico di riferimento per tutti gli attori della sanità territoriale".

Poi "la centrale 118 – ha aggiunto Giordano - rappresenta un servizio essenziale per la salute dei cittadini. Una gestione adeguata dell’evento acuto sul territorio riduce la mortalità, riduce la disabilità e avvia il paziente nel percorso ospedaliero corretto. Parallelamente, la gestione del trasporto sanitario rappresenta un modello di cooperazione tra sanitari e mondo del volontariato, snodi fondamentali per una corretta interazione tra pazienti e ospedale".

L’assessore Giordano ha incontrato anche i sindacati: "I temi discussi sono stati tanti - fanno sapere Cgil, Cisl e Uil –, dai bisogni di salute dei cittadini alle difficoltà del pronto soccorso e liste di attesa, dalla necessità di un potenziamento della sanità territoriale alla riorganizzazione dell’emergenza-urgenza".

