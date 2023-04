Giomini, la musica nella voce La forma alla cronaca del Palio

Una sera di fine 1977 il direttore dei programmi di Antenna Radio Esse, il mitico Carlo Borgogni già cantante dei Delfini, sbotta ad una riunione: "E’ possibile che non abbiamo nessuno che possa fare un programma sulle colonne sonore?". Io replico di conoscere due esperti del settore, disponibili ad iniziare subito. I due in questione sono Claudio Giomini e Stefano Santucci. A dire il vero non erano proprio esperti di soundtrack, casomai di musica, soprattutto della nuova dance.

Ma erano i miei due amici del cuore, cresciuti a San Prospero, e avevo bisogno di una buona scusa per farli entrare nel magico mondo di via Peragna. Così Claudio Giomini, che qui si intravede ad una tratta negli anni ottanta, che guarda verso l’obiettivo di Mattioli mentre in primo piano fa da protagonista il buon Truciolo, entrò in un mondo a cui doveva necessariamente appartenere: per capacità interpretative, per uno stile tutto suo e per il "marchio di fabbrica" della voce.

Claudio divenne una delle colonne portanti del mondo radiofonico: abbandonò subito la colonna sonora e si dedicò al puro intrattenimento sulla scia di altri dj, ma con una invidiabile duttilità che gli permetteva di passare dall’etere alle serate dal vivo, con una sana pignoleria che derivava dal suo professionismo ante litteram. "Sento vibrare la tua voce in tutti i suoni del mondo" scriveva Paul Eluard e così Claudio passò ad arricchire con il suo inconfondibile tono il mondo televisivo, con le dirette paliesche con TVS e poi con RadioSienaTv. E che precisione svizzera: dal tempo in cui si abbassa il canape per arrivare a San Martino è capace di indicarci le dieci posizioni, i cavalli, i fantini, magari il loro codice fiscale e tutti gli avi fino alla sesta generazione. Sempre con quella maledetta voce che tutti gli invidiamo, più aderente al suo personaggio delle impronte digitali, con quelle sfumature, fin da quando giocava con me con le magliette giallorosse del Real Fontana. Così si è accompagnato al suo carattere generoso e di esperto uomo di economia e di banca, rimanendo legato ad una illuminata semplicità.

Non ci sentiamo spesso, adesso. Questa è la vita. Ma quando lo facciamo la sua voce mi tranquillizza. Il suo modo di parlare, di chiamarmi, quel "Bilio come stai?" mi conferma che sei sempre tu. Anche solo immaginare il tuo modo di parlare mi calma. Mi rende felice. Mi scorre dentro come una medicina, facendoti gorgogliare dentro di me. Non smettere mai.

Massimo Biliorsi