Gioioso, tre carriere sfortunate prima dell’addio

Torniamo dal 2023 al dopoguerra: Gioioso, portato in piazza da Emilio Tiezzi: e questo cavallo, classe 1943, arriva per la tratta dello straordinario del 18 maggio 1947, corso per il sesto centenario della nascita di Santa Caterina: va subito in sorte alla Selva che lo affida alle esperte mani di Ganascia. Sesto alla mossa, sparisce ben presto dalla corsa vinta dal potente Brillante nella Civetta. Ci riprova subito il successivo 2 luglio: stavolta prende la via di Castelvecchio e questa volta, montato da Boccaccia, va davvero vicino alla vittoria: scatta bene alla mossa e regge il passo di Salomè che vince poi con il già grande Ciancone, facendolo arrivare al secondo posto, ad un soffio dal successo. Si è indubbiamente fatto un buon nome: viene comunque scartato per le successive due carriere, ecco che ritroviamo Gioioso per il Palio del 16 agosto 1948. Alla tratta la sorte lo affida al Valdimontone che sceglie Tirone come fantino. Alla mossa, si ritrova al primo posto allo steccato, e viene subito stretto da Falchetto e da Ranco, con quest’ultimo che abilmente va poi a vincere con Noce nella Lupa. Penalizzato alla partenza, non riesce più a recuperare. E questa è l’ultima presenza sul tufo di Gioioso.

Massimo Biliorsi