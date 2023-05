Gioia in Fontebranda Il busto di S.Caterina portato in processione C’è anche Lojudice

Il fruscio delle bandiere di Fontebranda, i tamburi che risuonavano in tutto il centro storico, da piazza Provenzano dopo l’omaggio alla Giraffa, quindi in piazza Tolomei per quello alla Civetta. E così via. Tantissimi i contradaioli

che ieri hanno partecipato al tradizionale Giro, insieme alla comparsa e alla dirigenza, prima che la pioggia, intorno all’ora di pranzo dopo il saluto al Nicchio, rovinasse un po’ la festa. Per fortuna nel pomeriggio il maltempo ha allentato la presa ed il cielo è tornato ad aprirsi. E la comparsa con il popolo ha ripreso il Giro. Si è potuta svolgere anche la partecipatissima e solenne processione con il busto di Santa Caterina, che era preceduto oltre che dal correttore anche dal cardinale Augusto Paolo Lojudice.

Una giornata di grande festa

in cui il popolo si è ’ritrovato’, conspaevole anche che ad agosto Fontebranda tornerà in Piazza dopo la squalifica. L’attesa è finita.