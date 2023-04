Giochi matematici alla ’Bocconi’ Niccolò vola alla finalissima "Da grande farò l’ingegnere"

di Laura Valdesi

Non immaginatelo un secchione che sta sempre sui libri. Ha mille interessi, Niccolò. I suoi compagni di squadra, gioca a calcio nella Sinalunghese e si allena due volte a settimana, lo chiamano ’Maldini’ perché fa il difensore centrale. Anche se il suo calciatore preferito è Andrea Belotti. Niccolò è uno di quei ragazzi che tutti i genitori vorrebbero come figlio: intelligente, studioso ma anche capace di guardare oltre l’orizzonte, aprendo la mente. La sua passione, che il 13 maggio lo porterà a Milano alla ’Bocconi’, è la matematica. I numeri e la fisica lo affascinano sin da quando era piccolo. "Il 18 marzo scorso – spiega con un pizzico di orogoglio il padre, l’avvocato Marco De Bernardi – ha superato la selezione per l’accesso alla finalissima delle olimpiadi della matenatica organizzate dalla Pristem dell’università ’Bocconi’. I partecipanti per le province di Siena-Arezzo-Grosseto erano 130, lui è giunto sesto". Non sono tutti uguali dunque i giovani. Alcuni commettono eccessi, per carità, tanti altri però rappresentano le eccellenze del nostro futuro. Proprio come Niccolò, figlio unico di babbo Marco e mamma Emma.

Quale insegnante ha seguito il tuo percorso, Niccolò?

"La docente di matematica ai Licei poliziani Barbara Bianchini. Ad accedere alla finalissima sarò io ma anche una studentessa dell’altra sezione".

Come ti preparari a questo appuntamento?

"Nel sito dei Campionati internazionali di giochi matematici ci sono le gare precedenti con esercizi e soluzioni. Ogni tanto li svolgo a scuola con l’insegnante, altre a casa da solo".

In cosa consiste la prova?

"Si tratta di 10-12 quesiti tutti basati su logica e ragionamento. Per la classifica guardano i quesiti risolti, a pari merito prevale chi ha risposto correttamente a quelli più complessi e ancora in caso di parità il tempo impiegato".

Dove vuoi arrivare? Fino in Polonia dove si svolgerà la finalissima internazionale?

"Per ora penso a Milano, al 13 maggio. Nella categoria C2, che comprende gli studenti della terza media e della prima superiore, siamo circa 1300. Certo, sarebbe bello andare in Polonia ma dipende da molte cose".

E magari, terminato il liceo, anche frequentare la ’Bocconi’?

"Perché no? Vediamo".

Che voti a matematica e fisica?

"Sin dalle medie sempre 9 e 10. Vado bene anche nelle altre materie ma queste due sono proprio le mie".

Cosa vorresti fare da grande?

"Ingeneria, non so ancora però quale specializzazione prendere".