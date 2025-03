Giocare con l’inglese

Passeggiare in centro, giocando con la lingua inglese. E’ Poggibonsi, history and fun, un evento dell’associazione Viamaestra in collaborazione con Laboratorio Marmocchi e British Institutes. Un format basato su vivere la città attraverso la valorizzazione della storia locale e il divertimento. Sabato 22 marzo dalle 16.30 presso i giardini di largo Gramsci, l’incontro per bambini, famiglie e addetti alla realizzazione dell’evento. "Queste iniziative - spiega Laura Martelli, presidente di Viamaestra - combinano l’attività fisica e il gioco per far scoprire in modo interattivo e coinvolgente il centro storico. Molti urban trekking propongono percorsi a piedi nel cuore delle città e in questa occasione includono enigmi, quiz e prove da superare lungo il percorso, in modo da rendere tutto molto più accattivante".