Gioca al Lotto e vince 10mila euro

Vince al lotto quasi diecimila euro. Andati in dote a un fortunato e alla sua famiglia di San Gimignano. Questa volta la fortuna che più volte ha gironzolato in Valdelsa fra le ricevitorie di Poggibonsi e Colle, è tornata dentro le mura di San Gimignano. Dopo alcune modeste vincite in passato fra il Gratta e Vinci, il Lotto e via dicendo, questa volta la fortuna si è fermata nella popolare tabaccheria ‘Sali e Tabacchi’, come si legge nella vecchia secolare ornamentale insegna in ferro battuto in via San Giovanni, gestita dalla famiglia di Samuele Indiani con la collaborazione della zia Laura. "Con una giocata da 40 euro sulla ruota di Firenze, ricordano Samuele e la zia Laura, puntando sull’ambo secco sul 4 e il 70. E si è portato a casa la somma di 9.200 euro." E precisano; "il nostro cliente è della zona e non è una persona abituata al gioco del lotto: ha solo tentato la fortuna". E ha fatto centro. Romano Francardelli