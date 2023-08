Gingillo "La sfortuna il 13 Dato il massimo in corsa"

Chiocciola: Gingillo, fantino esperto, su Reo confesso, cavallo esperto.

"Avevamo il quinto, sesto cavallo. Con Reo si poteva comunque lavorare e durante le prove si è creato un bel feeling che magari poteva portarci più in alto nella graduatoria dei valori. In partenza lo sentivo bene, nelle curve altrettanto. Chiaro tuttavia che il nostro era un Palio in cui bisognava sperare negli errori di qualcuno o sulla fatalità".

Un Palio, così ha detto il capitano Alessandro Maggi, dove fare il massimo per riuscire a vincere con l’attenzione all’avversaria.

"La situazione ha determinato l’impostazione. Nel senso che con la dirigenza speravamo in un posto basso e di non essere accanto alla rivale. Invece la Tartuca era al primo e noi al terzo, quando s’è sfilato il Bruco è stato inevitabile che gli dessi un’occhiata. Vedendo com’è andato il Palio poteva succedere di tutto. Nel 2019, anche se è passato un po’, Schietta con Brio ha sfiorato il successo. Alle prove di notte era apparsa in forma. Sempre un soggetto esperto che parte bene".

Al primo San Martino dietro a Giraffa, Bruco, Pantera e Oca.

"Sì, solo che quando mi sono trovato davanti il cavallo dell’Oca, ho preso una ’sportellata’. Poi dall’inizio del secondo alla mossa volevo cercare di passare Zio Frac invece l’ho preso quasi pieno, riperdendo terreno per colpa sua. Al terzo San Martino ecco il cavallo in terra della Pantera, un altro ostacolo. Ho guardato la rivale e dato il massimo in corsa con un soggetto medio, non credo che si potesse fare più di così. Dopo luglio speravo di riuscire a montare un cavallo più competitivo".

Zio Frac vittorioso scosso: l’avresti mai creduto?

"A luglio l’avevo come amico (nella Torre, ndr), ad agosto come competitor. Quanto al successo scosso sai, non si può mai sapere. Zio Frac mi dà l’idea di un cavallo da Palio a tutto tondo, ci poteva stare".

Con la Chiocciola resta un bel rapporto? Il capitano Maggi è una persona ’positiva’.

"C’è fiducia reciproca con la dirigenza. Quattro giorni belli in cui c’è stata la possibilità di sdrammatizzare, oltre che di lavorare con il cavallo e sulle strategie".

Il bilancio della stagione?

"Positivo è sempre per chi vince. Però è importante anche confermarsi, dimostrare che sei sempre sul pezzo. A luglio ho corso un gran Palio, ad agosto ho fatto il massimo che potevo. L’unica rammarico è, come dicevo prima, di non aver montato un cavallo più competitivo. Speriamo nel 2024 di avere un pizzico di fortuna in più con le ghiandine".

La mossa era valida?

"Una situazione molto complicata, comunque Chiocciola e Tartuca erano girate verso la Piazza. Anche se è ricapitato che mosse così venissero date buone".

Bartolo Ambrosione promosso?

"La partenza poteva essere un po’ migliore ma negli anni ha sempre fatto bene. Capisco che non è facile la visuale dei posti bassi dal verrocchio, però qualche richiamo in più per tenere l’allineamento lo poteva comminare".

Fra le Contrade di diritto nel 2024 hai diverse porte aperte.

"Mi rimboccherò le maniche, studierò bene anche chi ho davanti".

Che significa?

"Questo è diventato un gioco nel quale la parola conta tanto ma non sempre viene rispettata. Terrò stretti i dirigenti in cui posso avere fiducia. Chiarezza la pretendono dai fantini ma la dovrebbero garantire anche i dirigenti".

La.Valde.