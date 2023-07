Gingillo corre il 30° Palio con Zio Frac, il Capitano Ricci spera in una vittoria per la Torre Gingillo torna nella Torre a 10 anni dall'ultima volta per correre il suo 30esimo Palio con Zio Frac, vittorioso un anno fa nel Drago. Il capitano Ricci spera in un Palio positivo per la Contrada. Il tufo è stato ripristinato a tempo record.