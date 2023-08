Gingillo convinto dei suoi mezzi "La rivale? Se ho un cavallo da corsa si preoccupino gli altri"

di Laura Valdesi

SIENA

Gingillo viene considerato uno dei fantini più temibili di questo Palio: è in forma e mentalmente lucido.

"Lucido e allenato, mi sento bene. Se poi dicono che sono uno dei più temibili mi fa piacere che la pensino così ma lo lascio dire agli altri. Di certo convinto dei miei mezzi. Sinceramente lo sono sempre stato, compresi i momenti meno fortunati. E se mi sono sempre rialzato dopo fasi brutte è proprio perché credo nelle mie potenzialità. Quando poi dai Palii esci bene, fai vedere di nuovo quello di cui sei capace, sei più convinto di prima. Ho lanciato messaggi tutto l’anno, in ogni incontro ho detto che mi mancava solo di montare un cavallo competitivo".

Ed è arrivato Zio Frac a luglio.

"Non è comunque bastato per vincere trovandomi davanti una cavalla troppo superiore. Zio Frac mi ha comunque permesso di dare il massimo a differenza di quando non monti un soggetto da Palio".

Guardando le fasi della mossa colpisce che lo sguardo di Gingillo è impenetrabile. Non lascia trasparire niente.

"Meglio se non si capisce cosa penso. In realtà è sempre stato così, il mio carattere. Forse comunque perché quando sei su un cavallo da Palio ti senti più tranquillo e più forte. Se non ce l’hai sei meno sereno, non ti senti competitivo".

Ipotizziamo le monte: buonissimo legame con la Torre da cui potresti ripartire in caso di cavallo da corsa, ma anche Chiocciola e Pantera. Il Bruco.

"Vediamo che lotto viene fuori e dove vanno i cavalli. Di qui il giubbetto da indossare. Alla fine ogni fantino ha le sue preferenze anche in fatto di nomi. Non la pensiamo tutti allo stesso modo".

Scompiglio potrebbe venire prima di Gingillo nel Bruco?

"Andrebbe chiesto al capitano".

Comunque sia una forte probabilità di andare al canape con la rivale. E qui si entra nel lotto: potrebbero uscire di scena Violenta, Tale e quale, Remorex perché fa movimento.

"L’importante è che non ci sia una punta e basta, poi per me li possono prendere tutti o levare tutti. La pensavo così a luglio e sono della stessa idea anche ad agosto".

Gingillo rimonterebbe Zio Frac?

"Sicuramente, un cavallino da Palio. Se lo cerchi lo trovi, con lui non c’è da inventarsi nulla. Altri magari ci sta che possano avere un potenziale superiore ma occorre lavorarci un po’".

Cosa ti porterà a scegliere il giubbetto: rapporti e cavallo?

"Sì, non si esce da qui. Guardi cavallo e situazione".

Non temi il Palio contro?

"Quando c’è la rivale ti devi guardare dal Palio addosso ma fa parte del nostro lavoro. Uno spera di capitare in una situazione di mossa dove ti possa dare meno noia. E’ più difficile ma non impossibile. Ti dirò di più, se monto un cavallo competitivo si devono preoccupare gli altri di me".

Abbasantesa può essere il cavallo-rivelazione?

"Ha dato un bel segnale a luglio, evidenziando pregi e qualche difettino. Chi la monta deve trovare con lei la sintonia. Comunque una cavalla che galoppa".

Correrai il Palio numero 31 della tua carriera: un numero che ha significati particolari per te?

"Sinceramente no".

L’8 agosto hai festeggiato due anni di matrimonio con Federica. Alle nozze dicesti ’ho vinto il Palio più importante’. E’ sempre così?

"Sì, Federica è una cosa importante".

La passione per i cavalli vi lega.

"Anche troppo! Comunque è vero, anche grazie ad essa condividi di più tutto".

Quando hai sfilato per beneficenza in Fortezza che ti ha detto, visto che lei è modella.

"Non benissimo ma buono, questo il suo giudizio".

E a lei quando monta a cavallo che voto dai?

"E’ un altro tipo di monta, non posso giudicare. Dai, però se la cava".