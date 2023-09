Ginecologia endocrinologica. Domani il workshop

1Domani all’hotel Garden di Siena, in via Custoza, si terrà il 2° Workshop di Ginecologia endocronologica, con presidenti i professori Vincenzo De Leo e Giuseppe Morgante, che daranno il via ai lavori della giornata alle 10. La prima sessione verterà sull’Approccio alla coppia infertile’, la seconda sarà sulla contraccezione e la terza parte vedrà i numerosi partecipanti iscritti confrontarsi su ’La diagnostica in ginecologia’.