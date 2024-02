Gigiaccio colpevole di aver bloccato l’Aquila

Il personaggio della settimana ci trasporta dal 2024 a molti anni addietro: vi raccontiamo di Giuseppe Vichi detto Gigiaccio e già dal soprannome si comincia a capire i suoi intenti. Torniamo al Palio del 17 agosto 1752. Tutto sembra fatto per l’Aquila, che scatta forte in testa e vi resta per tre giri, quando all’ultimo Casato alcuni spettatori, uno in particolare, vanno ad occupare la pista fermando addirittura il cavallo dell’Aquila lanciato verso la vittoria. Ne fa le spese anche la Pantera che si trova subito dietro, mentre è sollecitato dagli stessi invasori quello della Torre che va a vincere con il fantino Cecchino.

L’Aquila ovviamente non ci sta e fa ricorso: ci vogliono tuttavia due anni, i tempi lunghi e la burocrazia non sono soltanto del presente, affinché l’Aquila fosse risarcita proprio da Gigiaccio, che le indagini portarono a dichiararlo colpevole del fatto. Furono 40 i talleri che dovette sborsare, mentre un drappellone simile a quello assegnato fu dipinto per l’Aquila. Alla consegna fu fatta una festa in piazza Postierla dove si voleva bruciare anche un fantoccio di nome, guarda caso, Gigiaccio. Le autorità, con estrema prudenza, evitarono questo fatto.

Massimo Biliorsi