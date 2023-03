Giardino Poggiofanti in attesa Il bar e quei lavori mai finiri

A Montepulciano c’è un luogo di aggregazione, un giardino, chiamato Poggiofanti. Un parco storico, in cui molte famiglie hanno passato anni spensierati. L’accesso è sempre garantito, con panchine, fontana, pesci rossi e area giochi. Cosa è cambiato allora? Il bar. Una volta c’era una piccola struttura in mattoni, poi in legno, stile casetta di Natale che dava la possibilità di consumare. Il Comune poi ha avviato il 9 agosto 2021 un progetto per un bar polifunzionale per un costo di oltre 181mila euro. La durata dei lavori doveva essere di 60 giorni. Ma ormai son passati quasi due anni e, quel che resta, è lo scheletro di una struttura d’acciaio in contrasto con l’ambiente. Nessuna critica, alle belle arti il giudizio finale. All’ingresso oggi c’è un cartello in cui c’è scritto che non si può giocare a pallone, andare in bici, portare a spasso i cani. E i lavori al bar? Il silenzio non aiuta, anche se la primavera, fra poco, vestirà il giardino di nuovi colori.

Marco Foianesi