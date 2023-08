Gianna Nannini, un posto alle trifore Il sindaco Fabio: "Siena è casa sua"

Ospiti alle trifore? Un nome di fama internazionale ma senesissimo, salvo impedimenti dell’ultima ora, potrebbe affacciarsi a Palazzo Pubblico per l’Assunta. "Ma – precisa subito il sindaco Nicoletta Fabio – in realtà non la considero ospite. Siena per Gianna Nannini è casa". Ci dovrebbe essere dunque anche la rocker su cui la regista Cinzia Th Torrini sta girando proprio in queste settimane il film ’Sei nell’anima’ con riprese che a fine luglio hanno visto ciak in Piazza e alla Certosa dove Gianna è cresciuta. Il sindaco attende altre conferme importanti anche se non sembra esserci ad ora l’alta densità di vip registrata per Provenzano. Un nome che piacerebbe ai senesi vedere alle trifore, salvo diversi impegni dell’atleta, è quello della neo campionessa del mondo di fioretto Alice Volpi che potrebbe essere anche alla cena generale della Chiocciola.

"Per le prove di notte ho visto un buon numero di cavalli, belli. Sani. Quindi c’è la possibilità di scelta poi per i capitani che hanno l’ultima parola. A loro disposizione diverse opportunità. Stamani (ieri, ndr) soggetti meno interessanti nell’immediato ma in prospettiva futura", sottolinea poi il sindaco riferendosi al secondo giorno di prove all’alba. Rilancia poi l’auspicio già espresso al momento della presentazione del Drappellone, "di recuperare la giocosità del Palio. Ovviamente ci sono momenti di ansia, di tensione, ma speriamo anche di serenità ed allegria. Sono la prima a sapere quanta emozione si prova in questi giorni, però ritengo che si debba trovare un equilibrio riscoprendo il lato più festoso. Vale per tutti e non solo per le rivalità storiche e consolidate. I quattro giorni sono fatti di imprevisti e casualità, ad di là delle attenzioni che anche le dirigenze hanno. E la rivalità sta nel momento in cui c’è una competizione come il giorno del Palio. In quel momento siamo tutti avversari".

"Esisteva un accordo anche se un po’ datato ma ad avviso dell’amministrazione corretto", spiega poi il sindaco sollecitata sulla sua ordinanza che regola i momenti della Tratta e delle prove per Oca e Torre. "Quindi ho richiamato l’intesa nella sostanza. Poi evidentemente durante gli incontri si è parlato, Oca e Torre come con tutte le altre avversarie, anche di altro su cui è stato trovato l’equilibrio". Fabio spazza quindi il campo da ipotesi di Palio Straordinario: "La stagione paliesca finisce il 16 agosto, niente sorprese. Siamo stati due anni fermi, però l’ultimo è recentissimo. Ci vuole un’occasione, una motivazione".

La.Valde.