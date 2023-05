Giani, Tesei e il trucco del Rigutino

Pino Di Blasio

Il conte Mascetti regalò alla storia il ’trucco del rigatino’, l’indossare la divisa a righe dei dipendenti degli hotel per non pagare il conto del soggiorno. Il presidente della Regione Giani, stando anche a quanto racconta la governatrice dell’Umbria Donatella Tesei, ad Arezzo ha messo in scena il trucco del Rigutino. Inteso come sede preferita da Giani per la stazione MedioEtruria dell’Alta Velocità. Per la presidente dell’Umbria la scelta è la più lontana dai suoi obiettivi. "Dobbiamo sanare un vulnus sull’alta velocità, serve una stazione al confine tra le due regioni. Tocca alla commissione tecnica decidere, Giani ha firmato l’intesa". E mentre i tecnici non si sono ancora riuniti, il governatore toscano gioca a fare il capostazione.