Giani: "Ritardi sul Biotecnopolo"

"Suscita molte perplessità, e di conseguenza io spero proprio che sia presto rimediato, il ritardo ormai di un anno e mezzo con cui il governo deve provvedere ad attivare e a far partire il Biotecnopolo, un investimento di più di 300 milioni di grandissima efficacia". Il presidente della Regione Eugenio Giani è tornati ieri mattina, a margine di un convegno a palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sul tema che sta agitando il dibattito politico e non solo: qual è il futuro del Biotecnopolo, che sta aspettando da tempo il varo del nuovo statuto e quindi la piena operatività, con l’arrivo dei fondi già destinati anche per l’hub antipandemico?

È il quesito su cui dal centrosinistra si sta insistendo, mentre dal versante governativo si risponde che si sta mettendo a punto una macchina complessa che però è comunque destinata a partire. Nel mezzo i timori espressi da più parti, ultimi quelli del direttore scientifico Rino Rappuoli, che ha sostanzialmente paventato una sua partenza per altri lidi professionali se lo stallo si dovesse prolungare. Nei giorni scorsi il ministro della Sanità Schillaci ha confermato la volontà di voler far partire il progetto, da parte del Governo. Ora si attendono i passi concreti.