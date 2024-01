Giani presenta il libro su Cosimo I

In sala Tamagni sede della biblioteca storica di palazzo Pratellesi in via San Giovanni, venerdì alle 18,15 sarà presentato il libro del presidente della Regione Eugenio Giani ’Cosimo I dei Medici il Padre della Toscana Moderna’, Giunti editore. Il volume sarà presentato da Gaetano Gennai alla presenza dell’autore. Farà gli onori di casa il vicesindaco e assessore Niccolò Guicciardini. A dialogare con Giani saranno Giulia Lisi e Giulio Guazzini di "Inc3c" il gruppo di giovani ragazzi di San Gimignano che stanno collaborando con il Comune per i progetti legati all’Unesco e alla cultura.

R.F.