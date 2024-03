Giani: "I rifiuti una miniera di materie prime"

Alla presentazione dell’impianto sono intervenuti il presidente della Regione Eugenio Giani, della Provincia David Bussagli, la presidente del Consiglio direttivo di Ato Toscana Sud Alessandra Biondi, il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci, nel cui territorio sorge Le Cortine dal 2002 e tanti sindaci senesi: Le Cortine è l’impianto di riferimento di tutta la provincia.

"Questo impianto - ha detto il presidente Giani - mostra come realmente i rifiuti possano rappresentare una miniera di materie prime e di servizi a favore della popolazione. Qui non solo dai rifiuti urbani indifferenziati verrà selezionata la parte combustibile da inviare a recupero energetico, ma da carta e cartone, vetro, allumino, plastiche e poliaccoppiati saranno estratti i materiali da avviare a nuovo ciclo produttivo attraverso moderne tecnologie che massimizzano il recupero. Le risorse del nostro pianeta non sono illimitate e il recupero di materia ed energia è uno dei capisaldi della transizione ecologica, nella quale la Toscana crede fortemente".

"Le Cortine è inserito in un sistema impiantistico completo che garantisce la valorizzazione delle raccolte differenziate ai fini del riciclo, il recupero energetico e lo smaltimento in discarica per gli scarti non recuperabili – ha dichiarato David Bussagli, presidente della Provincia –. I lavori di revamping e l’avanzamento tecnologico vanno a consolidare un’impostazione strategica, quella dell’autosufficienza impiantistica, che di fatto è da sempre un punto di forza di questo territorio e una risposta concreta al tema di una corretta gestione dei rifiuti. Oggi è una giornata importante che segna un avanzamento nella direzione della salvaguardia dell’ambiente, della vivibilità e qualità dei servizi del nostro territorio".