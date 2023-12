Giani e i Savoia, l’Anpi: "Parole inaccettabili"

"Difficile trovare parole adeguate per commentare il video in cui, davanti a una gigantesca bandiera monarchica, il presidente Giani ossequia la famiglia Savoia. È bene, forse, usare termini semplici e precisi: è un discorso vergognoso, e per più motivi". Così l’Anpi, sezione di Colle. "Prima di tutto – sottolinea l’Associazione partigiani – per l’ossequio con cui il principale rappresentante della Regione Toscana si rivolge a Emanuele Filiberto di Savoia, chiamandolo ‘principe’, come se la monarchia non fosse stata abolita. Poi, per il continuo e surreale richiamo al legame d’affetto, secondo lui esistente, tra la Toscana e la famiglia Savoia: un legame sconfessato dalla storia e dal voto, visto il netto rifiuto che donne e uomini toscani dettero alla monarchia nel referendum del 1946. Infine, e non meno importante – aggiunge l’Anpi – per l’invito rivolto a Emanuele Filiberto di Savoia a visitare la tenuta di San Rossore, adesso proprietà della Regione e una volta appartenuta alla famiglia reale: la stessa tenuta in cui Vittorio Emanuele III firmò nel 1938 le ignobili leggi razziali".

Per l’Anpi "è inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni repubblicane si comporti in modo così servile con i Savoia, riconoscendo un legame tra la nostra regione e la loro famiglia diametralmente opposto a quello che proviamo come cittadini democratici e antifascisti. Ancor più inaccettabile che questo atteggiamento venga da parte dal presidente della Regione Toscana, il cui simbolo, il pegaso alato del Cellini, utilizzato dal Comitato toscano di Liberazione nazionale, ricorda che l’unico legame è quello con gli ideali della Resistenza e della Costituzione repubblicana, che nacque proprio in opposizione a fascismo e monarchia sabauda".