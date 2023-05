Giani: "Dispiaciuto dai risultati"

"Da un punto di vista quantitativo non sono deluso, anzi forse abbiamo ottenuto risultati migliori di cinque anni fa perché siamo andati al ballottaggio in tutti e sei i Comuni al voto, il centrodestra ad esempio ha fallito un ballottaggio a Campi Bisenzio, e ovunque abbiamo preso più del 43-44%. A Siena come a Pisa abbiamo perso, ma stando al 48% rispetto al 52% e quindi dal punto di vista quantativo dei voti, anche per la prospettiva delle elezioni Comunali dell’anno prossimo e delle Regionali fra due anni e mezzo, non vedo il risultato fonte di preoccupazioni". Così il presidente della Regione, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze: "Dal punto di vista qualitativo sono più dispiaciuto e sotto questo aspetto dobbiamo ammettere la sconfitta, ovvero la capacità di gestire quelle che sono elezioni fondate su un primo turno e poi sui ballottaggi – ha aggiunto Giani –. Al primo turno eravamo andati bene, io ero convinto ad esempio a Siena di poter vincere, a Campi Bisenzio eravamo arrivati nettamente primi, poi la gestione del passare da più candidati a due candidati è qualcosa che appartiene a un aspetto, se vogliamo, più tattico ma anche di filosofia della politica".