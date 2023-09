Giani conferma Barretta: "C’è bisogno di lui"

"E’ cosi bravo che non può che essere confermato. Sta facendo un ottimo lavoro. L’ufficialità della conferma di Antonio Barretta la posso dare fin da oggi", così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani risponde, a margine della presentazione del masterplan, a chi lo interroga sulla scadenza del mandato a fine anno del direttore generale delle Scotte. Dunque il presidente rinnoverà l’incarico al dg per altri tre anni a Siena.

Ma è questa anche la risposta alla polemica scatenata in questi giorni da una segnalazione anonima, che cita un sondaggio ufficiale, segnalando "clima di terrore e bullismo all’interno delle Scotte". In realtà di ufficiale c’è solo il report stilato annualmente dalla Scuola Sant’Anna di Pisa che dà i voti alle performance delle Aziende sanitarie e ospedaliere toscane: ebbene nell’ultimo report - quello con il bersaglio al centro verde e all’esterno rosso - il policlinico Ssenese si piazza al primo posto in Toscana, con il 76% degli indicatori in miglioramento o stabili, nell’area verde. L’unico voto insufficiente è all’indicatore ’clima interno’: avendo risposto al quesito il 26% dei lavoratori, la conclusione dell’anonimo segnalatore è che ci sia alle Scotte un clima di terrore che non consente ai dipendenti di esprimere pareri.

E ieri Giani ha subito risposto alla polemica: "La ristrutturazione delle Scotte è una delle grandi sfide dell’ente che presiedo: ora abbiamo bisogno dell’amministratore che ha concepito l’intervento e lo porterà avanti. Sono lavori che richiedono tempo, ma faremo delle Scotte un esempio per il Centro Italia".