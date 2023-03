Giallo Provoca incidente e scappa E’ caccia aperta a un’auto pirata

di Marco Brogi

E’ caccia all’auto pirata che nella tarda serata di lunedì si è data alla fuga dopo un incidente nel centro di Poggibonsi. Tra i due automobilisti ci sarebbe stata una lite e uno dei due, cadendo a terra, aveva riportato la frattura di un braccio. L’altro era scappato, facendo perdere le sue tracce. Ma è giallo sulla dinamica del movimentato episodio. Quello che è certo è che la polizia municipale del comando di Poggibonsi è impegnata 24 ore su 24 nelle indagini per risalire all’auto pirata e che un uomo è finito al Pronto soccorso dopo avere sbattuto violentemente sull’asfalto. Il ‘fattaccio’ è successo in via Montenero, all’imbocco della centralissima piazza Mazzini. Stando a una prima ricostruzione, a un certo punto le due auto vengono in contatto, niente di grave, solo una lieve collisione. Tra i due automobilisti però nasce un diverbio: momenti di concitazione non ancora chiariti e al vaglio della polizia municipale. Dopo pochi secondi uno dei due finisce a terra, resta da capire perché. L’altro risale in macchina in tutte fretta, ingrana la marcia e si defila. Alcuni passanti danno l’allarme e nel giro di qualche minuto arrivano sul posto il 118 e una pattuglia della polizia municipale. L’uomo aveva male a un braccio, che poi risulterà rotto, e varie abrasioni. Mentre veniva portato al Pronto soccorso con un’ambulanza del 118, gli agenti municipali cercavano di fare luce sulla vicenda, che presenta lati ancora oscuri e che probabilmente saranno chiariti solo una volta beccati l’auto pirata e la persona che era al volante. Le ricerche sono estese su tutto il territorio, ma per adesso senza esito. Una svolta alle indagini potrebbe arrivare da eventuali testimoni, e quindi chi avesse notizie utili all’identificazione dell’auto che si è data alla fuga può contattare il comando di polizia municipale di Poggibonsi. Fermo restando che a incastrare l’auto pirata, come è successo già diverse volte in passato, potrebbero essere anche le telecamere collegate con le sale operative della stessa polizia municipale e delle altre forze di polizia. In centro e nelle sue vicinanze ce ne sono parecchi di ‘occhi elettronici’ e altri saranno installati a breve. Un aiuto alle indagini, insomma, potrebbero darlo ancora una volta la videosorveglianza, che tra l’altro nelle prossime settimane sarà potenziata un po’ dappertutto con 24 nuove telecamere collocate a protezione di obiettivi sensibili e nelle strade di maggiore accesso.