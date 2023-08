'Giallo' di Siena: Uomo entra in casa, poi la fuga

Un uomo entra dentro un’abitazione, tarda sera di giovedì scorso. Tenta un furto? I contorni della vicenda non sono chiari, le forze dell’ordine stanno indagando. Certo è che i residenti che rincasano in via Mentana si accorgono che c’è una macchina della polizia, anche dei carabinieri e l’ambulanza. La sensazione è che sia accaduto qualcosa di serio. Nel cortile di un condomio si sarebbe svolto l’epilogo del piccolo ’giallo’ che agita il quartiere, che si somma anche ad una recente rapina compiuta sempre nella zona, al Conad di via Mameli. Di qui la preoccupazione dei residenti.

Sembra che l’uomo sia entrato nell’abitazione di una famiglia dove c’erano madre e figlia, quest’ultima sarebbe intervenuta in difesa della donna. Sentito il trambusto e le urla, probabilmente, è sceso dal piano superiore anche un altro familiare. Se ne fa un gran parlare nella zona, fra i pochi che sono rimasti a Siena o appena tornati dalle vacanze. Certo è che l’uomo sarebbe fuggito rifugiandosi nel piazzale di un altro palazzo dove l’hanno trovato, in terra. Qualcuno dice che accusasse problemi di cuore, altri che fosse una messa in scena. Fatto sta che l’ambulanza comunque è arrivata ed è stato portato alle Scotte dall’ambulanza che ha illuminato poco dopo la mezzanotte di venerdì la notte di via Mentana. I cittadini attendono chiarezza sulla vicenda e sull’uomo che avrebbe frequentato la zona.

La.Valde.